Wo sehen Sie den Fehler? | Politikversagen

Politikversagen. Statt sich zuerst über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Senders samt Finanzierung und Struktur politisch zu verständigen, zäumt man das Pferd von hinten auf und bestellt davor die neue Führung. Erst danach beginnt man, darüber zu reden, ob die Österreicher weiterhin via Haushaltsabgabe den ORF bezahlen müssen, wie der öffentlich-rechtliche Auftrag definiert sein wird, wie der unsägliche Stiftungsrat zerschlagen und durch einen kleinen, qualifizierten Aufsichtsrat ersetzt wird. Und ob der ORF künftig von einem dreiköpfigen Vorstand statt von einem Generaldirektor mit vier Unterdirektoren geführt wird. Das ist ein Politversagen der Sonderklasse – man schadet dem ORF, dem Medienstandort. Aber vor allem schadet sich die Politik wieder einmal selbst.