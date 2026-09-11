Chaos After the Season Opener
Champions League: Coach Quits—President Vetoes Decision
Fenerbahçe coach Ismail Kartal unexpectedly announced his resignation immediately after his team’s Champions League opener.
According to consistent media reports, the Istanbul coach is said to have announced his resignation at the press conference following the 1-1 (0-1) draw against AS Roma. “I made this decision to clear the way for my club,” Kartal is quoted as saying, among other things.
“We are a family”
Fenerbahçe President Aziz Yıldırım contradicted his coach and announced that Kartal should continue. “I said, ‘You’re staying on, period. We are a family,’” the president is quoted as saying in Turkish media.
Stadium ban for bottle-thrower
According to Yildirim, the reason for Kartal’s spontaneous action was a bottle thrown from the stands that struck the coach in the head. The club also responded with a statement, announcing that the person who threw the bottle had been banned from the stadium.
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