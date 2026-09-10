Behrmann nach Aufholjagd im Halbfinale der US Open

Österreich ist auch an den letzten Tagen der US Open 2026 noch vertreten. Denn Thilo Behrmann zeigte im Viertelfinale erneut sein Kämpferherz und schaffte es in das Semifinale des Juniorenbewerbs.
Bei den French Open hatte Behrmann bereits das Viertelfinale erreicht, in New York schaffte er es jetzt eine Runde weiter. Weil der 18-jährige Burgenländer einmal mehr seine Steherqualitäten und ein starkes Nervenkostüm bewies.
Wie schon im Achtelfinale gegen Lokalmatador Andrew Johnson verlor Behrmann zwar den ersten Satz gegen den Italiener Simone Massellani, setzte sich aber nach 1:50 Stunden mit 3:6, 6:2, 6:3 durch.
Nun gegen Nummer eins
Im Semifinale trifft der österreichische Jungstar auf den als Nummer 1 gesetzte Guto Miguel. Der Brasilianer ist erst 17, steht auch in der ATP-Weltrangliste immerhin schon an Rang 660.
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