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Bei Ausbildungsflug

Paragleiter verhedderten sich, Piloten stürzten ab

Tirol
10.09.2026 21:10
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Glück im Unglück hatten zwei Paragleiter am Mittwoch in Neustift im Stubaital: Ihre Schirme kollidierten in der Luft, beide zogen den Rettungsschirm. Die Frau stürzte auf ein Hausdach ab, der Mann blieb an der Dachkante hängen. 

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Am Mittwoch führten ein 46-jähriger Deutscher sowie eine 30-jährige Deutsche im Rahmen ihrer Ausbildung in Neustift im Stubaital einen Ausbildungsflug durch. Die Schulung wurde von zwei Fluglehrern überwacht.

Anweisungen des Fluglehrers befolgt
Im Verlauf des Fluges teilte einer der Fluglehrer dem Mann per Funk mit, dass dieser unter Anweisung des Lehrers ein bestimmtes Flugmanöver fliegen solle. Als dieser das Manöver umsetzte, kam ihm die andere Pilotin immer näher, bis es schließlich zu einer Kollision zwischen den beiden kam.

Unkontrollierter Absturz verhindert
Durch die Kollision verhedderten sich beide Schirme ineinander, wodurch ein kontrollierter Flug beider Personen nicht mehr durchgeführt werden konnte. Um einen unkontrollierten Absturz zu verhindern, wurde von beiden der Rettungsschirm gezogen.

Mann blieb knapp über Boden hängen
Infolge des Absturzes stürzte die Frau leicht verletzt auf ein Hausdach ab. Der Mann kam mit seinem Gleitschirm über die Dachkante des Hauses hinaus und hing ein bis zwei Meter über dem Boden. Dabei blieb er unverletzt.

Frau von Feuerwehr vom Dach geborgen
Der Pilot wurde durch die Ersthelfer von dem Gleitschirm befreit und unverletzt geborgen. Die Frau wurde nach erfolgter Erstversorgung von der Feuerwehr Neustift mittels Drehleiter geborgen und zur weiteren Versorgung der Rettung übergeben. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde die Frau in das KH Hall auf die Unfallambulanz verbracht.

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