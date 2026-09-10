Paragleiter verhedderten sich, Piloten stürzten ab

Anweisungen des Fluglehrers befolgt

Im Verlauf des Fluges teilte einer der Fluglehrer dem Mann per Funk mit, dass dieser unter Anweisung des Lehrers ein bestimmtes Flugmanöver fliegen solle. Als dieser das Manöver umsetzte, kam ihm die andere Pilotin immer näher, bis es schließlich zu einer Kollision zwischen den beiden kam.