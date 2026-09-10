Alarmstufe rot: Hamas aktiv, Sittenwächter brutal

Sechs Jahre nach ihrer Gründung hat sich die Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI) als feste Größe der heimischen Extremismusforschung etabliert. Im aktuellen Jahresbericht widmet sie zwei kritische Kapitel ausgerechnet Wien.

Österreich beherbergt mit 30.000 bis 40.000 Menschen eine der größten tschetschenischen Gemeinschaften Europas. Im Bericht heißt es: „Wien ist dabei ein Zentrum dieser Gruppen, denen es gelungen ist, sich gesellschaftlich zu etablieren und zugleich eigene soziale Netzwerke, Vereine und kulturelle Strukturen zu bewahren.“ Was auf den ersten Blick als eine Erfolgsgeschichte klingt, hat eine dunkle Seite: Junge Erwachsene, die sich selbst zu Sittenwächtern ernennen und die moralischen Vorstellungen einer strengen Islamauslegung in der eigenen Community durchsetzen wollen. Wörtlich hält der Bericht fest: „Dabei kam es zu Einschüchterungen und sogar Gewalt, insbesondere auch gegen Frauen.“ Ihr Fazit: „Die Existenz gewalttätiger oder auch nur gewaltbereiter Erscheinungen – dschihadistische Radikalisierung hier und informelle moralische Kontrolle dort – legt nahe, dass neben einer informierten Prävention auch entschlossene Repression notwendig bleibt.“ Heißt im Klartext: Reden allein genügt nicht mehr, jetzt braucht es auch harte Strafen.