Nach Polit-Rückzug: Doris Kampus hat neuen Job

Diese ist nun gefunden – und sie scheint der sozial engagierten Steirerin, die eine Tochter mit besonderen Bedürfnissen hat, wie auf den Leib geschneidert. Sie wird Referentin für Inklusion in der Bildungsdirektion. Kampus freut sich: „Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist mir ein Herzensanliegen. Ich habe hier Expertise, die ich einbringen darf, ich kenne die Community und sie kennt mich. Ich bin überglücklich.“