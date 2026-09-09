Nach Polit-Rückzug: Doris Kampus hat neuen Job

Nach der Wahlschlappe Ende Juni zog sich die Grazer SPÖ-Chefin Doris Kampus aus der Politik zurück. Jetzt hat sie einen neuen Job als Referentin für Inklusion in der Bildungsdirektion Steiermark.
Die Niederlage bei der Graz-Wahl war überaus schmerzlich für sie, der Rücktritt als SPÖ-Chefin in der Landeshauptstadt nur konsequent. Lange war unklar, wie es mit Ex-Landesrätin Doris Kampus weitergehen würde.
„Ich bin jetzt 60 Jahre alt und wollte mich noch nicht aus der Berufswelt verabschieden“, sagt die Landtagsabgeordnete zur „Krone“. „Weil es politisch möglich ist, habe ich mich in den vergangenen Wochen daher um eine neue, zusätzliche Aufgabe bemüht.“
Diese ist nun gefunden – und sie scheint der sozial engagierten Steirerin, die eine Tochter mit besonderen Bedürfnissen hat, wie auf den Leib geschneidert. Sie wird Referentin für Inklusion in der Bildungsdirektion. Kampus freut sich: „Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist mir ein Herzensanliegen. Ich habe hier Expertise, die ich einbringen darf, ich kenne die Community und sie kennt mich. Ich bin überglücklich.“
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