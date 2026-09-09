Brandalarm: 140 Gäste aus Hotel evakuiert

Wegen starker Rauchentwicklung im Keller wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch zu einem Hotel in Bad Waltersdorf (Steiermark) gerufen. 140 Personen wurden ins Freie gerettet. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.
Gegen 7.45 Uhr löste ein Rauchmelder den Einsatz im Technikraum des Hotels aus. Haustechniker hielten daraufhin Nachschau im Keller und stellten eine starke Rauchentwicklung fest. Sogleich wurden rund 140 Personen (Hotelgäste und Angestellte) vorsorglich aus dem Hotel verbracht, nachdem anfangs auch ein Gasaustritt nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte.
Einsatz unter schwerem Atemschutz
Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr betraten in der Folge mit schwerem Atemschutz den Technikraum. Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte gasförmiges Kältemittel einer Kühlanlage aus einem Rohr ausgedrungen sein. Dieses dürfte in geringen Mengen weder gesundheitsschädlich sein noch eine Brand- bzw. Explosionsgefahr auslösen.
Keine Gefahr für Hotelgäste
Einsatzkräfte der Feuerwehr ließen die restlichen Mengen des Kühlmittels kontrolliert ab und führten eine Belüftung des Raumes durch. Eine Gefahr für Personen bestand nicht. Verletzt wurde niemand.
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