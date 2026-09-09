Brandalarm: 140 Gäste aus Hotel evakuiert

Gegen 7.45 Uhr löste ein Rauchmelder den Einsatz im Technikraum des Hotels aus. Haustechniker hielten daraufhin Nachschau im Keller und stellten eine starke Rauchentwicklung fest. Sogleich wurden rund 140 Personen (Hotelgäste und Angestellte) vorsorglich aus dem Hotel verbracht, nachdem anfangs auch ein Gasaustritt nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte.