Mit 124 km/h durch Ortsgebiet: Auto beschlagnahmt

Führerschein und Auto weg

Der Mann gab an, nach Reparaturarbeiten bzw. einem Umbau am Pkw eine Probefahrt durchgeführt zu haben. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft wurde auch der Sportwagen vorläufig beschlagnahmt und abgeschleppt. Der 32-Jährige wird angezeigt.