Mit 124 km/h durch Ortsgebiet: Auto beschlagnahmt

Ein 32-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagnachmittag in Wundschuh angehalten. Er war mit 70 km/h zu viel im Ort unterwegs. Der Mann sprach von einer „Probefahrt“.
Gegen 15 Uhr führte die Polizei am Dienstag in Wundschuh in Graz-Umgebung Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät durch. Dabei stellten die Beamten bei einem Sportwagen eine Geschwindigkeit von 124 km/h – statt der erlaubten 50 km/h – fest. Der Lenker, ein 32-Jähriger aus Graz, wurde angehalten.
Führerschein und Auto weg
Der Mann gab an, nach Reparaturarbeiten bzw. einem Umbau am Pkw eine Probefahrt durchgeführt zu haben. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft wurde auch der Sportwagen vorläufig beschlagnahmt und abgeschleppt. Der 32-Jährige wird angezeigt.
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