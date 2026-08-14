Grenzen der Belastbarkeit in Tirol längst erreicht

Das Transitforum lässt nicht locker und kritisiert das von der Tiroler Landesregierung im Jänner 2024 präsentierte „Fernpass-Paket“ erneut scharf und fordert dessen Aussetzung beziehungsweise einen vollständigen Stopp. Nach Ansicht der Bürgerinitiative verschärfe das Paket die seit Jahrzehnten bestehenden Verkehrs-, Lärm- und Umweltprobleme entlang der Fernpass-Transitroute, anstatt diese nachhaltig zu lösen. Besonders kritisieren Fritz Gurgiser und seine Leute das politische Vorgehen von ÖVP und SPÖ im Tiroler Landtag. Die beiden Regierungsparteien haben die entsprechenden Entschließungen bekanntlich im März 2024 und März 2025 gegen die Stimmen von FPÖ, Grüne, Liste Fritz und NEOS beschlossen.