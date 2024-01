Maut, Tunnel: Das sind Fernpass-Pläne der Politik

Staus, Behinderungen und Co. - der Fernpass, der die Tiroler Bezirke Reutte und Imst verbindet, ist „Dauergast“ in den Verkehrsnachrichten. Seit Jahren, ja gar Jahrzehnten, wird über Maßnahmen diskutiert. Am Mittwoch hat die schwarz-rote Landesregierung für die viel befahrene, transitgeplagte Route ein „Fernpass-Paket“ vorgelegt.