Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geschrumpft und teurer

Dieses Produkt ärgert die Konsumenten am meisten

Wirtschaft
11.11.2025 19:09
Diese Produkte wurden als „ärgerlichste Lebensmittel des Jahres“ 2025 ausgezeichnet.
Diese Produkte wurden als „ärgerlichste Lebensmittel des Jahres“ 2025 ausgezeichnet.(Bild: VKI/A. Konstantinoudi)

Der Preis für das „ärgerlichste Lebensmittel des Jahres“ geht heuer an das Magnum-Mandel-Eis von Eskimo. Ungefähr 15.000 Personen haben sich an der Wahl des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) beteiligt. Davon entschied sich etwa die Hälfte für das Eis, das geschrumpft und gleichzeitig teurer geworden sei.

0 Kommentare

Der Hersteller hat sein Eis (auch andere Sorten, Anm.) laut VKI um zehn Milliliter geschrumpft. „In einer Vierer-Packung Magnum waren somit nur noch 400 anstatt 440 Milliliter Eis enthalten. Die geschrumpfte 4er-Packung kommt nun beispielsweise um 14 Prozent teurer“, sagte VKI-Ernährungswissenschaftlerin Teresa Bauer. „Shrinkflation“ ist eine versteckte Form der Inflation, indem Menge oder Größe eines Produkts bei gleichbleibendem Preis reduziert werden. Auf der Plattform Lebensmittelcheck betrifft das fast jede fünfte der bisher ungefähr 650 Meldungen in diesem Jahr. Auch Zutatenänderungen seien äußerlich oft nicht oder nur schwer erkennbar.

Den zweiten Platz bei der „Konsum-Ente 2025“ belegte das Billa Vitamin Water Himbeere, dahinter landete der Mars Protein Riegel. Das Billa Vitamin Water Himbeere bestehe neben Wasser vor allem aus Zucker, „und zwar 25 Gramm pro 0,5-Liter-Flasche“, sagte Bauer. Das entspreche etwa sieben Stück Würfelzucker. Zudem sind 15 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter enthalten. „Wer davon eine ganze Flasche trinkt, nimmt fast genauso viel Koffein zu sich wie mit einer 250-Milliliter-Dose Red Bull. Für Kinder und Schwangere ist es deshalb nicht zu empfehlen.“ Himbeeren würden in dem Wasser hingegen gänzlich fehlen, die Farbe stamme von färbenden Lebensmittelkonzentraten.

Lesen Sie auch:
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
19.09.2025
Geschrumpft und teurer
Schokolade von Milka ist „Werbelüge des Jahres“
15.07.2025

Auch in dem Mars Protein Riegel steckt viel Zucker, nämlich 18 Gramm in dem 50-Gramm-Riegel. Der größte Unterschied zum herkömmlichen Mars-Riegel sei lediglich der Preis, da die Protein-Variante um 80 Prozent teurer sei, sagte Bauer.

Konsumentinnen und Konsumenten, die sich etwa durch die Aufmachung, Kennzeichnung oder Werbung eines Produkts in die Irre geführt sehen, können dies auf der Plattform Lebensmittel-Check melden. Daraus werden jedes Jahr fünf Produkte zur Wahl gestellt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Billa
LebensmittelInflationWasserZucker
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
183.030 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
95.102 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
82.224 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wirtschaft
Geschrumpft und teurer
Dieses Produkt ärgert die Konsumenten am meisten
Den Betrieben reicht‘s
Unternehmer laufen Sturm gegen ihre eigene Kammer
Da vergeht der Durst
Preishammer! Bis zu 3,50 Euro für Leitungswasser
Chef Kocher klärt auf
Mahrer-Rückzug: So geht‘s bei Nationalbank weiter
Ein Hoffnungsschimmer
Beliebtes Landgasthaus kämpft ums Überleben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf