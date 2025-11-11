Dieses Produkt ärgert die Konsumenten am meisten

Den zweiten Platz bei der „Konsum-Ente 2025“ belegte das Billa Vitamin Water Himbeere, dahinter landete der Mars Protein Riegel. Das Billa Vitamin Water Himbeere bestehe neben Wasser vor allem aus Zucker, „und zwar 25 Gramm pro 0,5-Liter-Flasche“, sagte Bauer. Das entspreche etwa sieben Stück Würfelzucker. Zudem sind 15 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter enthalten. „Wer davon eine ganze Flasche trinkt, nimmt fast genauso viel Koffein zu sich wie mit einer 250-Milliliter-Dose Red Bull. Für Kinder und Schwangere ist es deshalb nicht zu empfehlen.“ Himbeeren würden in dem Wasser hingegen gänzlich fehlen, die Farbe stamme von färbenden Lebensmittelkonzentraten.