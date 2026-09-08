Darum ließ Sasa Kalajdzic Sitzer im Finish liegen

Joker Sasa Kalajdzic verpasste am Dienstag bei der Niederlage in Athen (0:1) kurz vor Schluss die Topchance auf den Ausgleich für den LASK. Im Anschluss erklärte er, warum er den Sitzer liegen ließ ...
In der zweiten Minute der Nachspielzeit war nach einem Corner von Horvath AEK-Keeper Brignoli mit einem Mitspieler kollidiert, den Abpraller köpfte Kalajdzic völlig freistehend über das Tor.
„Ich hatte das Gefühl, dass der Tormann noch hochgeht, deshalb wollte ich den Ball hochdrücken, leider war das dann zu hoch“, ärgerte sich der Stürmer, der in der 74. Minute ins Spiel kam und damit sein Saisondebüt feierte.
„Anderes Niveau als in der österreichischen Liga“
Prinzipiell habe man „gesehen, dass das Niveau ein anderes ist als in der österreichischen Liga, und dass auf diesem Niveau Fehler bestraft werden. Es war phasenweise gut, aber es reicht halt nicht immer aus“, analysierte Kalajdzic.
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