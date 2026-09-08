Käferbohne: Steirer erwartet „katastrophale“ Ernte

Doch die Hoffnung stirbt zuletzt; Erntezeit ist erst im Spätherbst. „Die Menge hängt stark von den nächsten Wochen ab“, erklärt Fritz Rauer, Obmann der Plattform zum Schutz der Steirischen Käferbohne, der sich schon 180 Bauern angeschlossen haben. Rauer bewirtschaftet selbst Anbauflächen in Bad Blumau: „Die Bohnen können bis Ende September noch Schoten ansetzen. Wenn der Frost erst Ende November kommt, können sie bis dahin noch reifen. Wir sollten nicht den Teufel an die Wand malen.“