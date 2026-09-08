Wiesenmarkt mit Tradition und neuen Höhepunkten

Mit neuen Attraktionen, verlängertem Krämermarkt und erstmals einer „Happy Hour“ bei den Fahrgeschäften geht der St. Veiter Wiesenmarkt in seine 663. Auflage. Auch Bahnangebot und Sicherheitsmaßnahmen wurden erweitert.
Kokos-Bussalan, Karusselle und handelnde Marktleute – am letzten September-Samstag verwandelt sich das St. Veiter Rennbahngelände wieder in ein Areal, in dem Tradition und Brauchtum auf ausgelassene Stimmung, Kulinarik und zahlreiche Fieranten treffen.
Am 26. September startet der 663. Wiesenmarkt traditionell mit einem Festumzug, bei dem rund 1700 Teilnehmer durch die St. Veiter Innenstadt flanieren, bevor das älteste Volksfest Kärntens auf dem Festgelände zehn Tage lang tausende Besucher anlockt.
Neue Gastro-Betriebe und historische Traktoren
Seit über sechs Jahrhunderten steht der Wiesenmarkt für ein buntes, generationenübergreifendes Treiben. Am bewährten Wiesenmarkt-Konzept wird festgehalten, doch die eine oder andere Neuerung soll für Abwechslung sorgen: Der Krämermarkt wird um einen Tag verlängert und findet heuer von 26. bis 29. September sowie von 2. bis 5. Oktober statt. Die St. Veiter Gastronomiebetriebe „Wurzelwerk“ und „Red Chicken Burger“ feiern ihre kulinarische Premiere auf dem Festgelände.
Am Montag stehen die Oldtimerfans im Mittelpunkt: Die „Dieselschlucker“ sowie die „Görtschitztaler Dieselbrüder“ besuchen den Markt mit ihren historischen Traktoren. Ein besonderes Highlight ist zudem ein mobiles Sägewerk, in dem Jausenbretter hergestellt und anschließend gratis verteilt werden (solange der Vorrat reicht).
Auch am Kinder- und Familientag am Dienstag gibt es Neues: Neben vergünstigten Fahrpreisen im Vergnügungspark beteiligen sich erstmals auch Gastronomen und bieten verschiedene Aktionen für kleine und große Besucher an.
Mobilitätsangebot wird ausgebaut
Nachdem am Mittwoch das alljährliche Feuerwerk die Besucher begeistert, steht am Donnerstag erstmals eine „Happy Hour“ auf dem Programm. Bei den Fahrgeschäften weist ein blaues Licht auf vergünstigte Preise zu bestimmten Zeiten hin. Für die passende musikalische Einstimmung sorgt zudem das neue Wiesenmarkt-Lied „Zum Wiesenmarkt nach St. Veit“, das von Albert Strießnig geschrieben wurde.
Auch das Mobilitätsangebot wird ausgebaut. Rund 1600 Züge stehen im gesamten Veranstaltungszeitraum zur Verfügung. Damit die Besucher sicher nach Hause kommen, verkehren die Züge bis 3 Uhr früh. Mit der Koralmbahn und gezielter Werbung in der Steiermark sollen heuer noch mehr Gäste zum Wiesenmarkt gelockt werden. Wer dennoch mit dem Auto anreist, dem stehen rund 3200 Parkplätze zur Verfügung. Mit dem „Event-Ticket“ kann aus ganz Kärnten um 14,90 Euro angereist werden (Infos: www.kaerntner-linien.at).
Auch die Sicherheit wird großgeschrieben: In den Nachtzügen sorgt neben einem ÖBB-Mitarbeiter zusätzlich ein Security-Mitarbeiter für eine ruhige und sichere Heimreise. Auf dem Gelände stehen Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Sicherheitsdienste während des gesamten Wiesenmarktes im Einsatz. Zusätzlich wird das Areal mit Drohnen aus der Luft überwacht.
Damit soll der Wiesenmarkt auch heuer wieder seinem Anspruch gerecht werden: Tradition, Unterhaltung und ein möglichst unkomplizierter und sicherer Besuch für die ganze Familie.
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