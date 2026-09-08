Wiesenmarkt mit Tradition und neuen Höhepunkten

Auch das Mobilitätsangebot wird ausgebaut. Rund 1600 Züge stehen im gesamten Veranstaltungszeitraum zur Verfügung. Damit die Besucher sicher nach Hause kommen, verkehren die Züge bis 3 Uhr früh. Mit der Koralmbahn und gezielter Werbung in der Steiermark sollen heuer noch mehr Gäste zum Wiesenmarkt gelockt werden. Wer dennoch mit dem Auto anreist, dem stehen rund 3200 Parkplätze zur Verfügung. Mit dem „Event-Ticket“ kann aus ganz Kärnten um 14,90 Euro angereist werden (Infos: www.kaerntner-linien.at).