Buchhandel unter Druck, aber Jugend liest wieder

„Online ist OK, aber ...“

Den Buchhändlern bleiben im Schnitt 25 bis 30 Prozent vom Verkaufspreis der Schmöker – davon müssen sie etwa Miete und Personalkosten bezahlen. „Wir hätten gerne fünf statt zehn Prozent Mehrwertsteuer auf Bücher, um die Branche zu stärken“, so Weißensteiner. Dazu kommt für die stationären Händler noch die Online-Konkurrenz: Versandriese Amazon startete sein heutiges Milliarden-Geschäft mit dem Verkauf von Büchern. „Wir sind die Branche, die diese Bedrohung als erstes hatte“, sagt Weißensteiner. Aber man habe schnell reagiert: „Wir haben die eigenen Online-Auftritte professionalisiert, sodass man sagen kann: Online ist OK, aber bitte bestellt regional online.“