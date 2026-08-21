Buchhandel unter Druck, aber Jugend liest wieder

Der Buchhandel gewinnt durch Instagram, TikTok und Co. die verloren geglaubte Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zurück. Trotzdem steht die Branche unter Druck. Welche Schmöker immer weniger über den Landentisch gehen, verrät Branchensprecherin Sabine Weißensteiner im „Krone“-Gespräch.
„Bei der Jugend, zwischen 17 und 25 Jahren, da gibt es jetzt niemanden, der im Sommer ohne Buch wohin fährt. Das ist ein Hype in dieser Altersgruppe, an das kann ich mich in den letzten 40 Jahren nicht erinnern“, sagt Sabine Weißensteiner, Sprecherin des Buchhandels in Oberösterreich. Grund für die unerwartete Rückkehr der Jugend in die Buchhandlungen sind ausgerechnet die oft verteufelten Sozialen Medien: Lese-Trends und Buchempfehlungen auf Instagram, TikTok und Co. befeuern den Kauf von Schmökern.
„All das, was man googeln kann, da verlieren wir“
Das zeigt sich auch in den Zahlen: Der stationäre Buchhandel in Österreich machte im Vorjahr mit Kinder- und Jugendbüchern um 0,6 Prozent mehr Umsatz. Auch bei der Belletristik (+1,4%) und Sachbüchern (+0,4%) gab es ein leichtes Wachstum. In Summe reichte das aber nicht aus, um den allgemeinen Abwärtstrend umzukehren: Der Gesamtumsatz sank im Vergleich zum Jahr davor um 1,4 Prozent, der Absatz gar um knappe vier Prozent.
All das, was man leicht und schnell googeln kann, da verlieren wir.
Sabine Weißensteiner, Sprecherin des Buchhandels in Oberösterreich
Bild: Horst Einöder/Flashpictures
„All das, was man leicht und schnell googeln kann, da verlieren wir“, sagt Weißensteiner, selbst Inhaberin der Buchhandlung Fürstelberger in Linz. Das betreffe zum Beispiel Wissenschafts- und Gesundheitsbücher.
Elf Prozent weniger Buchhändler als vor zehn Jahren
Und so sank auch die Zahl der Buchhändler in Oberösterreich seit 2015 um elf Prozent. In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Betriebe aber stabil geblieben – siehe Grafik weiter unten. „Die steigenden Kosten sind für alle ein Problem“, sagt Weißensteiner.
„Online ist OK, aber ...“
Den Buchhändlern bleiben im Schnitt 25 bis 30 Prozent vom Verkaufspreis der Schmöker – davon müssen sie etwa Miete und Personalkosten bezahlen. „Wir hätten gerne fünf statt zehn Prozent Mehrwertsteuer auf Bücher, um die Branche zu stärken“, so Weißensteiner. Dazu kommt für die stationären Händler noch die Online-Konkurrenz: Versandriese Amazon startete sein heutiges Milliarden-Geschäft mit dem Verkauf von Büchern. „Wir sind die Branche, die diese Bedrohung als erstes hatte“, sagt Weißensteiner. Aber man habe schnell reagiert: „Wir haben die eigenen Online-Auftritte professionalisiert, sodass man sagen kann: Online ist OK, aber bitte bestellt regional online.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.