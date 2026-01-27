Gemeinde Lech rechnet für 2026 mit Plus

Überschuss von 200.000 Euro

Die erwarteten Erträge steigen im Vergleich zum Voranschlag 2025 um 2,9 Millionen Euro auf 31,7 Millionen Euro, die Ausgaben werden sich auf 31,5 Millionen Euro belaufen. Daraus errechnet sich unterm Strich ein leichter Überschuss von rund 200.000 Euro. Gut möglich, dass das Plus noch höher ausfallen wird: „Wir sind mit einer vorsichtigen Einnahmen- und Ausgabenplanung in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen. Dies zahlt sich jährlich bei den Rechnungsabschlüssen aus, bei denen wir regelmäßig besser abschneiden als geplant“, erklärt Lucian. So liegen etwa die Einnahmen im vorläufigen Rechnungsabschluss 2025 um rund eine Million Euro über dem ursprünglichen Budget. Erlöse aus Gemeindebesitz stark steigend

Auffallend ist, dass neben den Einnahmen aus Kommunalsteuern, Tourismusbeiträgen und Gästetaxen vor allem die Erlöse aus dem Besitz der Gemeinde stark steigen werden – und zwar um 50 Prozent im Vergleich zu 2025. Dazu tragen nicht zuletzt die Vermietungen im Dorfhus und in den dort beheimateten Lechwelten bei. „Aus Investitionen werden nun immer mehr Erträge. 2026 können bereits 1,5 Millionen Euro damit eingenommen werden. Das Geld kommt also zurück“, sagt Vizebürgermeister Elias Beiser. Schuldenberg soll abgebaut werden

Ausgabenseitig sind die höchsten Posten die Personalaufwendungen (6 Millionen Euro) und die Transferaufwendungen an Unternehmen (5,8 Millionen Euro, wobei der Großteil in die Lech Zürs Tourismus GmbH fließt). 5,2 Millionen werden in den Erhalt bzw. den Ausbau der örtlichen Infrastruktur investiert. Besonders zu schaffen machen Lech – so wie im Grunde allen Kommunen in Vorarlberg – die stark steigenden Transferleistungen an Träger des öffentlichen Rechts, zuvorderst das Land Vorarlberg: Die Beiträge an den Sozialfonds steigen 2026 um 7,5 Prozent auf nunmehr 7,5 Millionen Euro, jene an den Landesgesundheitsfonds gar um 12,1 Prozent auf künftig 560.000 Euro. „Die stark steigenden Transferzahlungen der letzten Jahre belasten auch unsere Gemeinde. Umso wichtiger ist es aus Sicht der Gemeinde Lech, dass es zu einer Veränderung des aktuellen Schlüssels kommt“, nimmt Lucian diesbezüglich das Land in die Pflicht. Dennoch plant man in Lech in den kommenden Jahren den Schuldenberg abzubauen – und zwar von aktuell rund 51 Millionen Euro auf 45 Millionen Euro im Jahr 2030.