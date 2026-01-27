Gemeinde Lech rechnet für 2026 mit Plus

Viele Kommunen in Vorarlberg sind kaum in der Lage, die laufenden Kosten zu decken. Eine Ausnahme ist der Nobelskiort Lech: Nachdem am Arlberg in den vergangenen Jahren die Schulden aufgrund des neuen Gemeindezentrums („Dorfhus“) regelrecht explodiert waren, scheint man nun den finanziellen Turnaround geschafft zu haben.
Die Gemeinde Lech prognostiziert erstmals seit fünf Jahren ein positives Budget.
Gerhard Lucian, Bürgermeister von Lech
