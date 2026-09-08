Sommertipp: Mode & Beratung bei ModeWelt

Einzigartige Mode fernab des Mainstreams und ein entspannter Einkaufsgenuss: Das ist, was ModeWelt Manu Kainer in der Boutique in Fürstenfeld im Sommer verspricht. Mit limitierten Private-Shopping-Terminen wartet ein exklusives Einkaufserlebnis auf Frauen, die Wert auf individuelle Beratung, hochwertige Damenmode und ein persönliches Ambiente legen.