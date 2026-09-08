Christian Killinger: 95 % kommen in der Krise

Wenn Paare professionelle Hilfe suchen, ist der Konflikt oft schon weit fortgeschritten. Streit, Distanz oder sogar Trennung stehen dann längst im Raum. „Nach meiner Erfahrung kommen rund 95 Prozent der Paare erst dann, wenn die Beziehung bereits in einer akuten Krise steckt“, sagt der Wiener Paar- und Sexualberater Christian Killinger. Dabei könnte vieles früher abgefangen werden.