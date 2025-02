Opposition nimmt neues Zocker-Gesetz ins Visier

Zweifel an Kontrollmöglichkeiten

Für David Egger, SPÖ-Landtagsabgeordneter, ist das neue Gesetz in zweierlei Hinsicht jetzt schon ein Fehler. Er sieht in Gemeinden die Gefahr, dass Spielcasinos zu überbordenden Wettbüros hinzukämen. Dies sei für Bürgermeister allerorts ein Ärgernis. Andererseits zweifelt Egger an den Kontrollmöglichkeiten. „Wie garantiert man scharfe Kontrollen, wie viele Aufsichtsorgane stehen dafür zur Verfügung? Das Land spart 100 Stellen in der Verwaltung ein und will neue Spielcasinos kontrollieren? Ich halte das für unmöglich. Hier wird Politik auf dem Rücken von Spielsüchtigen gemacht!“ Eine Anfrage der SPÖ im nächsten Landtag soll Aufschluss bringen.