Ab heute wird das Automatenspiel legalisiert

Svazeks Grund für die Legalisierung: Sie will illegalen Spielhöllen die Geschäftsgrundlage entziehen. Der Spielerschutz werde erhöht. Zudem nimmt das Land durch die legalen, einarmigen Banditen Steuergeld ein, das auch auf die Standortgemeinden aufgeteilt wird. Rund 1,5 Millionen Euro will das Land so lukrieren – früher war man optimistischer und ging von bis zu neun Millionen aus. Der erhoffte Geldsegen für manche Gemeinden dürfte also doch geringer ausfallen.