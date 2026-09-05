Hochbetrieb zwischen Krämermarkt und Festzelt

Mit Tracht, Musik und viel Stimmung wird der Bleiburger Wiesenmarkt gebührend gefeiert. Zahlreiche Besucher tummeln sich auf dem Marktgelände und in den Festzelten. Die „Krone“ war dabei und hat die besten Momente mit der Kamera eingefangen.
Seit 1393 findet in Bleiburg das größte und älteste Volksfest im Kärntner Unterland statt. Herzog Albrecht verlieh der damals wirtschaftlich angeschlagenen Stadt das Recht zur Abhaltung eines Wiesenmarktes.
Schon bald kam es zu Streitigkeiten, weshalb ein eigener Stadtrichter eingesetzt wurde. 633 Jahre später wird nicht mehr gezankt – ganz im Gegenteil: Bleiburg verwandelt sich in einen fröhlichen Festplatz, auf dem Tradition, Musik und ausgelassene Stimmung aufeinandertreffen.
Der feierliche Einzug am Samstag mit „G’schirr und G’scherr“, angeführt von Ritter Klaus Tschaitschmann und seinen Hellebardenträgern samt Freyung, führte durch die Stadt. Zahlreiche Vereine marschierten dahinter und wurden von den Besuchern bejubelt – als Belohnung flogen bunte Zuckerln durch die Luft.
Fröhliches Sprachengewirr
Nach dem Umzug ging es direkt auf das Marktgelände. Zwischen den Standlern am Krämermarkt hört man ein buntes Sprachen-Konglomerat: Gäste aus Italien, Slowenien und Kroatien zeigen, dass das Volksfest auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt ist. Im Vergnügungspark drängen sich die Besucher, um die Fahrgeschäfte um den Wiesenmarkt auch einmal von oben zu sehen, während in den Zelten ausgelassen gefeiert wird.
„Bereits am Freitag hatten wir eine Verdoppelung der Ankünfte mit der Bahn. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Wiesenmarkt und wieder nach Hause – das ist die angenehmste Weise, das Volksfest zu genießen“, weiß Arthur Ottowitz, der den Wiesenmarkt organisiert, und fügt hinzu: „Wir brauchen den Wiesenmarkt nicht neu zu erfinden – die Menschen lieben ihn und kommen deshalb hierher. Wer noch nie dabei war, sollte unbedingt kommen.“
Sonntag ist der Dirndl&Lederhosen-Tag mit exklusiver Werner Berg- Modenschau, die um 19.30 Uhr beginnt. Am Montag geht der Wiesenmarkt mit der Schlussverlosung und dem großen Gewinnspiel ab 16.30 Uhr ins Finale.
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