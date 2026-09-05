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Bleiburger Wiesenmarkt

Hochbetrieb zwischen Krämermarkt und Festzelt

Kärnten
05.09.2026 20:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Mit Tracht, Musik und viel Stimmung wird der Bleiburger Wiesenmarkt gebührend gefeiert. Zahlreiche Besucher tummeln sich auf dem Marktgelände und in den Festzelten. Die „Krone“ war dabei und hat die besten Momente mit der Kamera eingefangen.

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Seit 1393 findet in Bleiburg das größte und älteste Volksfest im Kärntner Unterland statt. Herzog Albrecht verlieh der damals wirtschaftlich angeschlagenen Stadt das Recht zur Abhaltung eines Wiesenmarktes.

Schon bald kam es zu Streitigkeiten, weshalb ein eigener Stadtrichter eingesetzt wurde. 633 Jahre später wird nicht mehr gezankt – ganz im Gegenteil: Bleiburg verwandelt sich in einen fröhlichen Festplatz, auf dem Tradition, Musik und ausgelassene Stimmung aufeinandertreffen.

Schlange stehen heißt es bei den vielen Fahrgeschäften auf der Bleiburger Wies‘n. Aber es zahlt ...
Schlange stehen heißt es bei den vielen Fahrgeschäften auf der Bleiburger Wies‘n. Aber es zahlt sich aus!(Bild: Handler Wolfgang)
Angelika (li.) und Stefanie von der Schlosskapelle Neuhaus genießen das Volksfest. Viele ...
Angelika (li.) und Stefanie von der Schlosskapelle Neuhaus genießen das Volksfest. Viele Vereine, Brauchtumsgruppen und Chöre sind jedes Jahr fixer Bestandteil des Umzugs, der die Tausenden Besucher begeistert.(Bild: Handler Wolfgang)
Kein Wiesenmarkt ohne die Stadtrichter zu Bleiburg.
Kein Wiesenmarkt ohne die Stadtrichter zu Bleiburg.(Bild: Handler Wolfgang)
Ritter Klaus Tschaitschmann führte den Traditionsumzug an.
Ritter Klaus Tschaitschmann führte den Traditionsumzug an.(Bild: Handler Wolfgang)
„G’schirr und G’scherr“: Manuel und Nina schauen sich am Stand vom Geschirrhandel Wieland aus ...
„G’schirr und G’scherr“: Manuel und Nina schauen sich am Stand vom Geschirrhandel Wieland aus St. Veit um.(Bild: Handler Wolfgang)
Immer beliebt: Luftballons
Immer beliebt: Luftballons(Bild: Handler Wolfgang)
Viel zu tun haben die Geschwister David und Valentina. Die beiden sorgen beim traditionellen ...
Viel zu tun haben die Geschwister David und Valentina. Die beiden sorgen beim traditionellen Kegeln für Recht und Ordnung.(Bild: Handler Wolfgang)
Trachtig am Wiesenmarkt – das ist Pflicht. Ob Kinder, Eltern oder Großeltern – alle schmeißen ...
Trachtig am Wiesenmarkt – das ist Pflicht. Ob Kinder, Eltern oder Großeltern – alle schmeißen sich für dieses besondere Event in Schale.(Bild: Handler Wolfgang)

Der feierliche Einzug am Samstag mit „G’schirr und G’scherr“, angeführt von Ritter Klaus Tschaitschmann und seinen Hellebardenträgern samt Freyung, führte durch die Stadt. Zahlreiche Vereine marschierten dahinter und wurden von den Besuchern bejubelt – als Belohnung flogen bunte Zuckerln durch die Luft.

Fröhliches Sprachengewirr
Nach dem Umzug ging es direkt auf das Marktgelände. Zwischen den Standlern am Krämermarkt hört man ein buntes Sprachen-Konglomerat: Gäste aus Italien, Slowenien und Kroatien zeigen, dass das Volksfest auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt ist. Im Vergnügungspark drängen sich die Besucher, um die Fahrgeschäfte um den Wiesenmarkt auch einmal von oben zu sehen, während in den Zelten ausgelassen gefeiert wird. 

„Bereits am Freitag hatten wir eine Verdoppelung der Ankünfte mit der Bahn. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Wiesenmarkt und wieder nach Hause – das ist die angenehmste Weise, das Volksfest zu genießen“, weiß Arthur Ottowitz, der den Wiesenmarkt organisiert, und fügt hinzu: „Wir brauchen den Wiesenmarkt nicht neu zu erfinden – die Menschen lieben ihn und kommen deshalb hierher. Wer noch nie dabei war, sollte unbedingt kommen.“

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Sonntag ist der Dirndl&Lederhosen-Tag mit exklusiver Werner Berg- Modenschau, die um 19.30 Uhr beginnt. Am Montag geht der Wiesenmarkt mit der Schlussverlosung und dem großen Gewinnspiel ab 16.30 Uhr ins Finale.

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