Hochbetrieb zwischen Krämermarkt und Festzelt

Fröhliches Sprachengewirr

Nach dem Umzug ging es direkt auf das Marktgelände. Zwischen den Standlern am Krämermarkt hört man ein buntes Sprachen-Konglomerat: Gäste aus Italien, Slowenien und Kroatien zeigen, dass das Volksfest auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt ist. Im Vergnügungspark drängen sich die Besucher, um die Fahrgeschäfte um den Wiesenmarkt auch einmal von oben zu sehen, während in den Zelten ausgelassen gefeiert wird.