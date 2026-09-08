Motorradfahrer (62) von Auto „abgeschossen“

Der Unfall hatte sich bereits am frühen Sonntagnachmittag auf der B161 Pass-Thurn-Straße ereignet. Ein 24-Jähriger aus Saudi-Arabien wollte mit einem Pkw bei Jochberg nach links auf einen Parkplatz abbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer aus Deutschland zusammen, berichtete die Polizei.