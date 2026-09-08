Motorradfahrer (62) von Auto „abgeschossen“

Fataler Unfall im Tiroler Unterland: Ein deutscher Motorradfahrer ist bei Jochberg (Bezirk Kitzbühel) von einem abbiegenden Pkw erfasst worden. Der 62-Jährige kam zu Sturz und erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden musste.
Der Unfall hatte sich bereits am frühen Sonntagnachmittag auf der B161 Pass-Thurn-Straße ereignet. Ein 24-Jähriger aus Saudi-Arabien wollte mit einem Pkw bei Jochberg nach links auf einen Parkplatz abbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer aus Deutschland zusammen, berichtete die Polizei.
Mit Hubschrauber ins Spital
Der 62-jährige Biker stürzte und zog sich Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 4 ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.
Bundesstraße nach Crash gesperrt
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Jochberg rückte aus und reinigte die Fahrbahn.
Die B161 war aufgrund des Unfalls rund 30 Minuten komplett gesperrt.
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