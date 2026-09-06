Kollision an Kreuzung forderte eine Verletzte

Gegen 14.45 Uhr wollte die 19-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw von der Gemeindestraße „Neu Ambach“ nach links auf die B186 in Richtung talauswärts einbiegen. Zeitgleich war ein 58-jähriger Deutscher mit seinem Pkw taleinwärts unterwegs. „Im Kreuzungsbereich kam es zur rechtwinkligen Kollision der beiden Fahrzeuge“, heißt es seitens der Polizei.