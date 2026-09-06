Kollision an Kreuzung forderte eine Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall bei Haiming in Tirol: Eine 19-jährige Lenkerin wurde bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt.
Gegen 14.45 Uhr wollte die 19-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw von der Gemeindestraße „Neu Ambach“ nach links auf die B186 in Richtung talauswärts einbiegen. Zeitgleich war ein 58-jähriger Deutscher mit seinem Pkw taleinwärts unterwegs. „Im Kreuzungsbereich kam es zur rechtwinkligen Kollision der beiden Fahrzeuge“, heißt es seitens der Polizei.
Verletzt ins Spital gebracht
Die junge Lenkerin wurde dabei verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie von der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Der 58-Jährige sowie seine 59-jährige Beifahrerin kamen hingegen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.
An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Zudem trat bei dem Unfall Flüssigkeit aus, die von der Feuerwehr Ötztal Bahnhof von der Fahrbahn entfernt wurde.
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