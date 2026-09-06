Pkw touchierte abbiegendes Auto: Frauen verletzt

Das Auto des 19-Jährigen wurde gegen einen Laternenmast geschleudert. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wohl Totalschaden. „Der betroffene Laternenmasten wurde durch die Wucht des Aufpralls am Mastfuß vollständig durchtrennt und musste vom Notdienst der Wörgler Stadtwerke gesichert werden“, berichtet die Polizei.