Pkw touchierte abbiegendes Auto: Frauen verletzt

Spektakulärer Unfall Samstagnacht in Wörgl! Eine Bosnierin (20) wollte auf der Tiroler Straße abbiegen, ein überholendes Auto kollidierte mit dem Fahrzeug und prallte daraufhin gegen einen Laternenmast.
Die 20-jährige Frau aus Bosnien war mit ihrem Pkw gegen 23.20 Uhr auf der Tiroler Straße im Stadtgebiet von Wörgl unterwegs. Mit im Auto befand sich eine 20-jährige Einheimische.
Als die Frau mit ihrem Fahrzeug aus ihrer Sicht nach links zu einer Tankstelle fahren wollte, kam es zu einer folgenschweren Kollision. Ein 19-jähriger Einheimischer wollte mit seinem Pkw das Auto der Bosnierin überholen.
Der betroffene Laternenmasten wurde durch die Wucht des Aufpralls am Mastfuß vollständig durchtrennt.
Die Polizei
Das Auto des 19-Jährigen wurde gegen einen Laternenmast geschleudert. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wohl Totalschaden. „Der betroffene Laternenmasten wurde durch die Wucht des Aufpralls am Mastfuß vollständig durchtrennt und musste vom Notdienst der Wörgler Stadtwerke gesichert werden“, berichtet die Polizei.
Während der Unfallaufnahme war die Straße vollständig gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.
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