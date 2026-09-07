Mann (32) bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Im Bereich der Graßmayrstraße in Innsbruck prallte am Montag ein E-Scooter-Fahrer gegen eine Bordsteinkante und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu. In den vergangenen Wochen ereigneten sich mehrere Zwischenfälle dieser Art in Tirol.
Am Montag gegen 16.10 Uhr fuhr ein 32-jähriger Türke in Innsbruck im Bereich Graßmayrstraße mit einem E-Scooter.
Der Mann kam aus unbekanntem Grund von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Randstein und stürzte. Dabei zog sich der 32-Jährige schwere Verletzungen zu.
Er wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
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