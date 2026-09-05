Zwei Lenker nach Stürzen mit E-Fahrzeugen verletzt

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle gab es am Freitag in Tirol! Zunächst kollidierte ein Pkw mit einem E-Scooter-Lenker (52) in Aschau im Tiroler Außerfern. Am Abend stürzte ein E-Biker auf einer Forststraße in Reutte. Beide wurden verletzt.
Den Anfang machte ein 52-jähriger Deutscher, der mit seinem E-Scooter auf einer Gemeindestraße in Aschau unterwegs war. Aus bislang unbekannter Ursache kam er zu Sturz und blieb mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen.
Eine vorbeikommende Pkw-Lenkerin bemerkte den Mann, hielt ihr Fahrzeug an, leistete umgehend Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins Krankenhaus eingeliefert.
E-Biker nach Sturz schwer verletzt
Am Abend folgte ein weiterer schwerer Unfall im Außerfern. Dieses Mal stürzte kurz vor 19 Uhr in Reutte ein E-Biker. Der 62-jährige Einheimische kam auf einer Forststraße von der Dürrenberg-Alm aus bislang unbekannter Ursache selbstständig zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Auch er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
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