Zwei Lenker nach Stürzen mit E-Fahrzeugen verletzt

E-Biker nach Sturz schwer verletzt

Am Abend folgte ein weiterer schwerer Unfall im Außerfern. Dieses Mal stürzte kurz vor 19 Uhr in Reutte ein E-Biker. Der 62-jährige Einheimische kam auf einer Forststraße von der Dürrenberg-Alm aus bislang unbekannter Ursache selbstständig zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Auch er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.