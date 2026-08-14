Sturz mit E-Scooter: Mann schwer am Kopf verletzt

Leider kaum ein Sommertag vergeht derzeit ohne schwere Unfälle mit E-Scootern: Am Freitag kam im Tiroler Unterland ein Einheimischer zu Sturz, die Folgen waren schlimm.
Gegen 14.10 Uhr kam der 59-jährige Einheimische auf dem Radweg im Bereich der Lofererstraße in Kirchbichl mit dem E-Scooter zu Sturz. Eine unbeteiligte Ersthelferin kam kurz danach zur Unfallstelle, leistete Erste-Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.
Der Verunfallte, der keinen Helm trug, konnte vor Ort nicht befragt werden. Er wurde mit dem Rettungswagen mit einer schweren Kopfverletzung in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.