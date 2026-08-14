Sturz mit E-Scooter: Mann schwer am Kopf verletzt

Gegen 14.10 Uhr kam der 59-jährige Einheimische auf dem Radweg im Bereich der Lofererstraße in Kirchbichl mit dem E-Scooter zu Sturz. Eine unbeteiligte Ersthelferin kam kurz danach zur Unfallstelle, leistete Erste-Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.