Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Irgendwann ist es zu spät | „Gute Nacht!“

Guten Morgen Newsletter
(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Irgendwann ist es zu spät. Was für eine Watschn für die Regierenden – die Wähler in Deutschland laufen mittlerweile auch wie schon länger in Österreich in ungeahnten Scharen nach rechts. So laut wie jetzt waren die Alarmsignale für die etablierten Parteien noch nie. Aber die Vertreter von CDU/CSU und SPD wie bei uns ÖVP und SPÖ mögen nicht so tun, als hätten sie zuvor keine gehört. Entweder wollten sie diese überhören oder fanden nicht ausreichend Kraft, Konsequenzen daraus zu ziehen. Und irgendwann ist es dann einmal zu spät …

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Gute Nacht!“ Das Wahlergebnis in Ostdeutschland ist ein mehr als klares Zeichen, Wahlforscher bestätigen, was auch AfD-Chefin Alice Weidel formuliert: Es besteht ein massives Verlangen nach einem Politikwechsel. Und je länger die laut rechte Definition „Systemparteien“ nicht ausreichend darauf reagieren, umso massiver wird der Denkzettel der Wähler ausfallen. Sachsen-Anhalt beweist zudem, was wir in Österreich wissen: Eine als schwach wahrgenommene Bundespolitik fällt Landespolitikern auf den Kopf. Was in den Augen der Wähler die Regierungsspitzen in Berlin falsch machen, müssen ihre Parteikollegen in den Ländern ausbaden – im Nachbarland schon jetzt. Bei uns planmäßig erst mit Beginn in einem Jahr. Dann kommen Oberösterreich, Tirol, Niederösterreich und Kärnten in kurzer Folge dran. Geht es in Wien so weiter, dann heißt es für die ÖVP- und SPÖ(-Noch)-Granden in Linz, Innsbruck, Klagenfurt und St. Pölten „Gute Nacht!“

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
07.09.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Kickl im ORF
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
Kathi (23) hofft, ihren kleinen James bald wieder in die Arme schließen zu können. Am Dienstag ...
Nach „Koks-Drama“
Darf Baby James am Dienstag zurück nach Hause?
Krone Plus Logo
Umstrittener IFA-Trend
Bildschirm, Speaker, Kamera: Die KI-Brillen kommen
Anastasia Potapova wird von ihrer Gegnerin Mirra Andreeva nach dem Knie-Schock gestützt.
Viertelfinale verpasst
Knie-Drama! Potapova bei US Open ausgeschieden
Die Stadtregierung sah sich gezwungen, eine Haushaltssperre zu verhängen.
Das sind die Ursachen
Plötzliche Finanznot in Graz: Es fehlt noch mehr!
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
222.015 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
165.320 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
126.021 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3978 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1905 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1887 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Kickl im ORF
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
Das sind die Ursachen
Plötzliche Finanznot in Graz: Es fehlt noch mehr!
Spielt mit Umbenennung
Trump zeichnet Karte der USA ein weiteres Mal neu
Widerstand in Wien
Schulstart: Erste Verstöße gegen Kopftuchverbot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf