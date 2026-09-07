Irgendwann ist es zu spät | „Gute Nacht!“

„Gute Nacht!“ Das Wahlergebnis in Ostdeutschland ist ein mehr als klares Zeichen, Wahlforscher bestätigen, was auch AfD-Chefin Alice Weidel formuliert: Es besteht ein massives Verlangen nach einem Politikwechsel. Und je länger die laut rechte Definition „Systemparteien“ nicht ausreichend darauf reagieren, umso massiver wird der Denkzettel der Wähler ausfallen. Sachsen-Anhalt beweist zudem, was wir in Österreich wissen: Eine als schwach wahrgenommene Bundespolitik fällt Landespolitikern auf den Kopf. Was in den Augen der Wähler die Regierungsspitzen in Berlin falsch machen, müssen ihre Parteikollegen in den Ländern ausbaden – im Nachbarland schon jetzt. Bei uns planmäßig erst mit Beginn in einem Jahr. Dann kommen Oberösterreich, Tirol, Niederösterreich und Kärnten in kurzer Folge dran. Geht es in Wien so weiter, dann heißt es für die ÖVP- und SPÖ(-Noch)-Granden in Linz, Innsbruck, Klagenfurt und St. Pölten „Gute Nacht!“