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In the Totes Gebirge

79-Year-Old Man Fell Headfirst on a Gravel Field

Nachrichten
07.09.2026 17:59
The injured mountaineer was rescued using a rope
The injured mountaineer was rescued using a rope(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A 79-year-old hiker from Germany had to be rescued by rope in the Totes Gebirge on Friday around 4:30 p.m. after a fall. Police announced this on Monday.

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The 79-year-old was at the Welser Hütte, located at an elevation of 1,726 meters, with two friends, also from Germany, planning to go on a hike in the Totes Gebirge from there. The three hikers were already on their way down from their mountain hike and were about 200 meters from the Welser Hut when the 79-year-old slipped on a gravel field and fell headfirst.

Friends came to his aid
He sustained an injury of an unspecified severity and received first aid from his two companions. A mountain rescuer from the BRD Kapfenberg, who happened to be present, also rushed to help and set the rescue chain in motion. The Grünau im Almtal Mountain Rescue Service, the C10 emergency medical helicopter, and the Gmunden Alpine Police were alerted. The injured man was eventually located and rescued using a rope. He was taken to the Pyhrn-Eisenwurzen Clinic in Kirchdorf.

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