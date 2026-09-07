79-Year-Old Man Fell Headfirst on a Gravel Field

Friends came to his aid

He sustained an injury of an unspecified severity and received first aid from his two companions. A mountain rescuer from the BRD Kapfenberg, who happened to be present, also rushed to help and set the rescue chain in motion. The Grünau im Almtal Mountain Rescue Service, the C10 emergency medical helicopter, and the Gmunden Alpine Police were alerted. The injured man was eventually located and rescued using a rope. He was taken to the Pyhrn-Eisenwurzen Clinic in Kirchdorf.