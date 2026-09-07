ÖBB-Lehrwerkstätte: Ausbildung im Zug der Zeit

Mit rund 2421 Lehrlingen in ganz Österreich – etwa 400 in der Steiermark – stehen bei den ÖBB aktuell so viele junge Menschen in Ausbildung, wie nie zuvor. Die Grazer Werkstätte leistet dabei einen wichtigen Beitrag: „Mit der fertiggestellten Erweiterung der Lehrwerkstätte schaffen wir genau dort zusätzliche und moderne Ausbildungsplätze, wo sie gebraucht werden“, ist Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur, überzeugt.