Graz: ÖBB rüsten sich gegen den Fachkräftemangel

Das nahm sich Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) zum Anlass, um den Grazer Lehrlingen einen Besuch abzustatten. Seine Botschaft dabei war klar: „Dieser Ausbau ist ein starkes Signal für die Mobilitätswende und eine klare Kampfansage an den Fachkräftemangel.“ Auch ÖBB-Konzernbetriebsratsvorsitzender Roman Hebenstreit kann dem nur zustimmen: „Es braucht Unternehmen, die wie die ÖBB Verantwortung für die nächste Generation übernehmen und in deren Ausbildung investieren.“