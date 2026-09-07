Potapova gegen Andreeva ++ Gall vor Vuelta-Sieg?

Alle Bundesligisten stehen im ÖFB-Cup-Achtelfinale, Anastasia Potapova kämpft heute um ein Viertelfinal-Ticket bei den US Open und Felix Gall geht in die möglicherweise wichtigste Woche seine Lebens – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 7. September.