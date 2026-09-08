Warum Ärztezentren Spitäler erst spät entlasten

Anfangs acht zusätzliche Fälle pro Tag

Das überraschende Ergebnis: Unmittelbar nach der Eröffnung ging der Andrang im Spital nicht zurück. Stattdessen stieg die Zahl der Behandlungen zunächst sprunghaft um rund acht Fälle pro Tag. Saisonale Effekte konnten diesen Anstieg nicht erklären. Erst danach setzte ein rückläufiger Trend ein. Rund neun Monate dauerte es, bis der anfängliche Anstieg wieder ausgeglichen war.