18 Millionen für ein neues Gesundheitszentrum

Beim Aufbau setzt man zudem auf einen Mann mit Erfahrung bei Primärversorgungszentren: Wolfgang Gruber ist seit Jahrzehnten im Gesundheitsbereich tätig und unter anderem Geschäftsführer der PVZ in Enns und Marchtrenk. Bereits beim Primärversorgungszentrum in Mauer setzte man auf seine Expertise. „Das PVZ in Mauer ist ein Erfolgsmodell. Diesen Weg gehen wir nun weiter in enger Zusammenarbeit mit unseren Hausärzten und dem Landesklinikum“, erklärt Haberhauer.