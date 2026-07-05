Neues Gesundheitszentrum für Korneuburg kommt

Früh hinzusehen lohnt sich: Der Bereich Augenheilkunde ist ein sehr gefragter. Nun wird in Korneuburg unter der Ägide zweier Fachärzte ein Zentrum eingerichtet. Die Eröffnung soll im Frühjahr 2027 erfolgen.
Ein Blick in die Statistik genügt: Im Facharztbereich sind die Augenspezialisten besonders begehrt beziehungsweise nachgefragt. Hier liegt der Fokus oft auf kurzen Wartezeiten, um beginnende Erkrankungen oder Sehschwächen rechtzeitig operativ zu behandeln. Um den wohl wichtigsten unserer Sinne auch gut behandeln zu können, haben die Augenärzte Reinhard und Bernhard Angermann eine Projekt gestartet.
Auch Platz für andere Gesundheitsversorger
Gleich hinter der Apotheke-West in Korneuburg soll es im Frühjahr 2027 eröffnen – das „Spectraforum“. Das Ärzte-Duo schafft an dem neuen Standort nicht nur mehr Platz für ihre augenärztliche Praxis, sondern auch Raum für moderne Diagnostik – und auch operative Eingriffe sollen durchgeführt werden. „Wir wollen einen Ort schaffen, an dem unterschiedliche Expertisen zusammenkommen und sich sinnvoll ergänzen“, sagen die beiden Experten. Mit anderen Worten: In das „Spectraforum“ sollen auch andere Bereiche der Medizin Einzug halten – so der Wunsch der beiden Augenärzte.
Weitere Gesundheitsanbieter sowie Aufstockung des Ordi-Teams
Insgesamt werden 1500 Quadratmeter zur Verfügung stehen. „Der Trend geht eindeutig in diese Richtung“, sagen die beiden Doktoren, die den Personalstock in dem neuen Haus auch von 15 auf 20 Mitarbeiter erhöhen wollen. Interessierte Gesundheitsanbieter können sich jetzt in die Entwicklung des Gesundheitsstandorts einbringen, da noch Räumlichkeiten verfügbar sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.