Neues Gesundheitszentrum für Korneuburg kommt

Auch Platz für andere Gesundheitsversorger

Gleich hinter der Apotheke-West in Korneuburg soll es im Frühjahr 2027 eröffnen – das „Spectraforum“. Das Ärzte-Duo schafft an dem neuen Standort nicht nur mehr Platz für ihre augenärztliche Praxis, sondern auch Raum für moderne Diagnostik – und auch operative Eingriffe sollen durchgeführt werden. „Wir wollen einen Ort schaffen, an dem unterschiedliche Expertisen zusammenkommen und sich sinnvoll ergänzen“, sagen die beiden Experten. Mit anderen Worten: In das „Spectraforum“ sollen auch andere Bereiche der Medizin Einzug halten – so der Wunsch der beiden Augenärzte.