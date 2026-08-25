„Es zerreißt mir das Herz“: Baby James ist weg

Beamte der Jugendwohlfahrt vor der Tür

Bis, wie berichtet, Montag. Kurz vor Mittag standen Beamte der Jugendwohlfahrt inklusive Polizisten vor der Tür des Familienhauses. James ist seither weg. „Uns wurde kein Bescheid gezeigt, wir wissen nicht, wo er ist. Niemand spricht mit uns“, sagt die Oma des Babys. Die Begründung ist bereits bekannt (weil auch Thema bei Gericht): Der negative Drogenhaartest kann nicht stimmen, weil sich die Mutter Haare färbt. Und: Das Kokain muss dem Baby direkt zugeführt worden sein!