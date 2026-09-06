Länderbrücke wird zur einseitigen Baustelle

Ab Montag wird die Länderbrücke zwischen Oberndorf bei Salzburg und Laufen saniert. Beleuchtung und elektrische Anlagen werden generalüberholt, dazu kommen weitere kleinere Sanierungsarbeiten. Bis Mitte Oktober ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Brücke bleibt aber einspurig befahrbar.
Ab Montag beginnen an der Länderbrücke Sanierungsarbeiten. Im Mittelpunkt stehen die Erneuerung der Beleuchtung und der elektrischen Anlagen. Ebenso werden kleinere weitere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.
Die Arbeiten finden bei täglich von 8 bis 16 Uhr statt und dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober. Während der Bauzeit kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Arbeiten werden halbseitig durchgeführt, wobei jeweils ein Gehweg gesperrt wird. Eine einseitige Befahrung der Länderbrücke bleibt während der gesamten Bauzeit möglich.
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