Länderbrücke wird zur einseitigen Baustelle

Die Arbeiten finden bei täglich von 8 bis 16 Uhr statt und dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober. Während der Bauzeit kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Arbeiten werden halbseitig durchgeführt, wobei jeweils ein Gehweg gesperrt wird. Eine einseitige Befahrung der Länderbrücke bleibt während der gesamten Bauzeit möglich.