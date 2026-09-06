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Eiskalt gegen Wacker

FC Pinzgau folgt Bullen in zweite Frauen-Cup-Runde

Salzburg: Sport-Nachrichten
06.09.2026 14:58
Die Pinzgauerinnen präsentierten sich gegen Wacker Innsbruck eiskalt.
Die Pinzgauerinnen präsentierten sich gegen Wacker Innsbruck eiskalt.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der FC Pinzgau Saalfelden steht in der zweiten Runde des ÖFB-Frauen-Cups! Das Team präsentierte sich gegen Ligakonkurrent Wacker Innsbruck eiskalt und feierte einen ungefährdeten 3:0-Erfolg.

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Red Bull Salzburg machte es am Samstag eindrucksvoll vor. Die Bullen siegten in der ersten Runde des ÖFB-Frauen-Cups in Telfs mit 15:1 und stiegen ohne Probleme auf. Während Frauenligist SG Tennengau gegen Leiblachtal 1:5 verlor, machte es Zweitligist FC Pinzgau den Bullen nach! Die Saalfeldenerinnen zeigten sich gegen Ligakonkurrent Wacker Innsbruck eiskalt und siegten mit 3:0! Der Erfolg wurde durch eine bärenstarke Anfangsphase fixiert. Ines Obradovac (23., 31.) sowie Cyanne Doyle (28.) trafen binnen acht Minuten dreimal – ein Rückschlag, von dem sich die Tirolerinnen nicht mehr erholen konnten.

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Die SG Geretsberg/Bürmoos ist das vierte Salzburger Team im Frauen-Cup. Im Flachgau duelliert sich das Team von Trainer Andreas Strasser (Anpfiff 16 Uhr) gegen Austria Klagenfurt um Bullen-Leihgabe Tina Krassnig. Die Stürmerin steht allerdings nicht im Kader.

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