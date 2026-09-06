Zwei neue Expressbusse für den Flachgau

Ab Schulstart verbinden zwei neue Expressbus-Linien den nördlichen Flachgau mit der Stadt Salzburg: Die 121X fährt von Mattsee über Seeham und Obertrum, die 131X von Berndorf über Seekirchen und Eugendorf.
Zum Schulstart am 14. September gibt es für Pendlerinnen und Pendler aus dem Flachgau ein neues Öffi-Angebot. Die Expressbus-Linien 121X und 131X verstärken die Verbindungen in die Stadt Salzburg. Die Linie 121X fährt auf der Strecke Mattsee-Seeham-Obertrum-Salzburg, die 131X verbindet Berndorf-Seekirchen-Eugendorf-Salzburg. Beide Linien fahren über die Bahnhofstraße direkt zum Salzburger Hauptbahnhof und anschließend weiter bis zur Petersbrunnstraße in Nonntal.
Durch die direkte Linienführung soll sich die Fahrzeit verkürzen. Von der Mattseer Ortsmitte zum Hauptbahnhof dauert die Fahrt mit der 121X etwa 32 Minuten statt 50 Minuten mit der Linie 121.
Die 121X verkehrt stündlich zwischen Mattsee, Seeham, Obertrum und Salzburg. Montag bis Freitag sind 15 Fahrten je Richtung, samstags 13 Fahrten je Richtung vorgesehen.
Auch die 131X fährt stündlich zwischen Berndorf, Seekirchen, Eugendorf und Salzburg. Von Montag bis Samstag sind je 15 Fahrten pro Richtung geplant.
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