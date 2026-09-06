Zwei neue Expressbusse für den Flachgau

Zum Schulstart am 14. September gibt es für Pendlerinnen und Pendler aus dem Flachgau ein neues Öffi-Angebot. Die Expressbus-Linien 121X und 131X verstärken die Verbindungen in die Stadt Salzburg. Die Linie 121X fährt auf der Strecke Mattsee-Seeham-Obertrum-Salzburg, die 131X verbindet Berndorf-Seekirchen-Eugendorf-Salzburg. Beide Linien fahren über die Bahnhofstraße direkt zum Salzburger Hauptbahnhof und anschließend weiter bis zur Petersbrunnstraße in Nonntal.