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So sieht die neue Wellnesswelt im Jagdhof aus

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13.09.2026 00:01
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Auszeit mit Aussicht: Die offene Sky-Lounge direkt an den Granit-Pools verbindet Entspannung mit ...
Auszeit mit Aussicht: Die offene Sky-Lounge direkt an den Granit-Pools verbindet Entspannung mit Blick ins Grüne.(Bild: Jagdhof, joschijabauer.de)
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Von Promotion Team

Drei Sky-Pools aus Bayerwald-Granit, fünf neue Saunen und echter Schnee mitten im Spa: Das 5* Wellness- & Sporthotel Jagdhof im Bayerischen Wald hat sein Wellnessangebot kräftig ausgebaut. Auf insgesamt 7.700 m² wartet jetzt Erholung der Extraklasse – ganz nah an der österreichischen Grenze.

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Im warmen Sky-Pool liegen und den Blick in die Ferne schweifen lassen, beim geführten Aufguss ins Schwitzen kommen und sich anschließend mit echtem Schnee abkühlen: Mit der Erweiterung hat das 5* Wellness- & Sporthotel Jagdhof zahlreiche neue Möglichkeiten geschaffen, Wellness ganz nach den eigenen Vorstellungen zu genießen.

Drei Sky-Pools aus Bayerwald-Granit
Im Mittelpunkt des neuen textilfreien Spa-Bereichs stehen drei Sky-Pools aus massivem Bayerwald-Granit. Der großzügige Infinity-Pool mit Sprudelbänken lädt bei 32 °C zum Entspannen ein. Im 36 °C warmen Sole-Pool sorgen drei Prozent Sole und Sprudelbänke für ein besonderes Badeerlebnis.

Einen bewussten Kontrast dazu setzen das Kalt- und Eisbecken. Und wer nach der Sauna noch eine außergewöhnlichere Form der Abkühlung sucht, findet sie direkt darüber: Der SnowSky lässt echten Schnee vom Himmel fallen und sorgt zu jeder Jahreszeit für Wintergefühl auf der Haut.

Fünf neue Saunen und tägliche Aufgüsse
Auch die Saunalandschaft wurde umfassend erweitert und modernisiert. Ihr neues Herzstück ist die Event-Sauna mit Panoramafront und Platz für bis zu 50 Personen. Hier zelebrieren die Saunameister täglich geführte Aufgüsse.

Daneben sorgen vier weitere neue Saunen für Abwechslung: das Aroma-Dampfbad, die Lehmsauna, die Sole-Sauna „Meeresrauschen“ und das Infrarot-Kino mit ergonomischen Liegen. Von intensiver finnischer Saunahitze über Dampf, Sole und Infrarotwärme bis zur milden Bio-Sauna lässt sich Wärme damit auf ganz unterschiedliche Weise erleben.

Auch die Ruhe bekommt mehr Raum
Wer nach Pool und Sauna einfach liegen bleiben möchte, findet dafür ebenfalls neue Lieblingsplätze. Mit Rubin Relax und Golden Flower sind zwei großzügige Indoor-Ruheoasen entstanden, die Rückzug und Ausblicke ins Grüne miteinander verbinden.

Direkt an den Granit-Sky-Pools lädt die nach vorne offene Sky-Lounge mit Effekt-Feuer zum Verweilen ein. In der neuen Sauna-Lounge lässt sich zwischen den Saunagängen bei Getränken und kleinen Snacks entspannen. Unter freiem Himmel erweitert ein textilfreier Rooftop-Garten das Angebot.

Von Wellness bis Longevity
Mit der Erweiterung hat sich auch im Beauty Schlössl einiges getan. Modernisierte Kosmetik- und Massageräume schaffen einen neuen Rahmen für Treatments. Gleichzeitig ergänzen drei Longevity-Anwendungen von Art of Cryo das Angebot rund um Regeneration und Vitalität.

Dazu gehören Ganzkörperkälte in der Kältekammer, die 5-Senses Wärmetherapie mit Licht und Wärme sowie das Flow-System für eine berührungslose Ganzkörper-Lymphdrainage.

7.700 m² Wellness- & Wasserwelt
Mit 1.200 m² zusätzlicher Spa-Fläche ist die Wellness- & Wasserwelt des Jagdhofs auf insgesamt 7.700 m² gewachsen. Zusammen mit rund 1.400 m² Sport & Fitness stehen den Gästen auf 9.100 m² Wellness- und Sportangebote zur Verfügung.

Zehn Pools und elf Saunen gehören ebenso zum Angebot wie vielfältige Spa-Treatments und zahlreiche Möglichkeiten für Sport und Bewegung. Gehobene Crossover-Küche, erlesene Weine sowie 105 Zimmer und Suiten – bis hin zu großzügigen Luxus-Suiten mit privaten Spa-Highlights – machen die Auszeit komplett.

Mehr Wasser, mehr Wärme, mehr Ruhe: Mit seiner neuen Wellnesswelt hat das 5* Wellness-& Sporthotel Jagdhof vor allem eines geschaffen – noch mehr Möglichkeiten, die eigene Auszeit genau so zu verbringen, wie sie sich gerade richtig anfühlt.

Alle Informationen über die Erweiterung finden Sie HIER.

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