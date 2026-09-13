So sieht die neue Wellnesswelt im Jagdhof aus

Drei Sky-Pools aus Bayerwald-Granit, fünf neue Saunen und echter Schnee mitten im Spa: Das 5* Wellness- & Sporthotel Jagdhof im Bayerischen Wald hat sein Wellnessangebot kräftig ausgebaut. Auf insgesamt 7.700 m² wartet jetzt Erholung der Extraklasse – ganz nah an der österreichischen Grenze.