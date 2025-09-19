Krisen ließen Umsatz von Pöttinger schrumpfen

Nach Jahren des starken Wachstums schrumpfte der Umsatz des Herstellers von landwirtschaftlichen Maschinen im Geschäftsjahr 2024/25 auf 461 Millionen Euro – ein Minus von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Als Grund dafür nennt Pöttinger „Kaufzurückhaltung aufgrund voller Händlerlager und vorgezogener Investitionen“. Wirtschaftliche, politische und ökologische Einflussfaktoren hätten die Geschäftsplanung erschwert. Gregor Dietachmayr, Sprecher der Geschäftsführung, formuliert es so: „Das vergangene Geschäftsjahr mit seinen Krisen und Unsicherheiten hat der gesamten Pöttinger-Belegschaft viel abverlangt.“