Warum Kinder vor Schulstart zum Augencheck sollten

Otter appelliert an Eltern, die Sehleistung der Kinder regelmäßig überprüfen zu lassen – besonders wichtig ist das rund um den Schuleintritt. „Viele Sehschwächen machen sich erst dann bemerkbar.“ Vor allem Kurzsichtigkeit kann ab dem Schulalter rasant fortschreiten, weil das Auge viel mehr in die Nähe als in die Ferne schauen muss. Dazu kommt oft eine hohe Bildschirmzeit.