Warum Kinderaugen zum Schulstart geschützt gehören

So erkennen Eltern, ob eine Sehschwäche vorliegt: Ihr Kind hat Koordinations- oder Konzentrationsprobleme? Es wirkt angestrengt und „klebt“ beim Lesen an Bildschirmen und Heften? Dann lohnt sich der Gang zum Optiker für einen Sehtest. Empfohlen wird dieser ohnehin einmal jährlich. „Durch einen neuen Gesamtvertrag mit der ÖGK können nun auch Optikbetriebe eigenständig Verordnungen für Sehbehelfe ausstellen und direkt mit der Kasse verrechnen“, erklärt Otter. Ein Augenarztbesuch ist nicht mehr notwendig. Vorbeugend hilft es, die Bildschirmzeit zu reduzieren und jene im Freien zu erhöhen.