Nachbarn im Streit wegen Zaun, Mist und Hundekot

Bürgermeister versucht zu schlichten

Bei der Polizei kennt man die Adresse in Güttenbach bereits. Und auch Bürgermeister Leo Radakovits hat sich schon mehrmals mit der Sache auseinandergesetzt. „Ich bemühe mich wirklich, Frieden zu schaffen“, sagt er. Der Zaun sei rechtlich in Ordnung. Es werde in so einem Fall vom erhöhten Punkt gemessen. Bezüglich des Wassers sei die Bezirksbehörde zuständig. Radakovits kündigt aber an, sich die Situation noch einmal vor Ort anzuschauen.