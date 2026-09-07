„Ja zur Digitalisierung, Nein zur Ausgrenzung!“

Digitale Hürden durch Bürokratieabbau

„Noch immer sind von den 103 ausschließlich digital zu beantragenden Förderungen 97 digital, sechs Förderungen gibt es nicht mehr. Trotz Landtagsbeschluss sind weiterhin zwei Drittel (60%) der Landesförderungen nur online beantragbar. Die schwarz-rote Landesregierung stellt Menschen damit weiterhin vor digitale Hürden. Wer digital beantragen will und kann, soll das weiterhin machen, aber für alle anderen braucht es einen analogen Zugang“, lautet die Kernforderung der Liste Fritz.