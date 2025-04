So dicht wächst der Tiroler Förderungsdschungel

„In Österreich herrscht ein jahrzehntelang gewachsener Förder-Wildwuchs“, brachte es der pinke Deregulierungs-Staatssekretär Sepp Schellhorn am Sonntag in der „Krone“ auf den Punkt. In Tirol ist es nicht anders. Ein Blick auf die offizielle Landesseite genügt, um zu erkennen, dass ein wahrer „Förderdschungel“ gewachsen ist. „Für wen oder was suchen Sie eine Förderung?“, heißt es auf der Seite des Amtes der Tiroler Landesregierung.