Warum der Schulweg Kinder fit und sicherer macht

Für den Verkehrsclub Österreich (VCÖ) ist der Schulweg damit eine wichtige Chance gegen Bewegungsmangel. „Kinder bewegen sich fünfmal pro Woche zweimal am Tag“, erklärt Expertin Klara Maria Schenk. Wer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, sammle zudem Erfahrung und lerne, sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten. Davon würden Kinder auch auf ihren Freizeitwegen profitieren.