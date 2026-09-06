„Unter Tieren“ oder die gefräßige Logik des Geldes

Warum nur haben die Menschen etwas geschaffen, das sie verdirbt und letztlich ruiniert? Es ist die zentrale Frage, auf die Elfriede Jelineks sprachanalytisch sezierte Wirtschaftschronik „Unter Tieren“ stets zurückkehrt. Die Rede ist vom Geld – wie es aus dem Nichts (als Kredit) geboren wird, wie es verschwindet, sich wandelt, aus sich selbst immer wieder neues Geld schafft. Zumindest für einige wenige.