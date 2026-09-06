Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jelinek am Burgtheater

„Unter Tieren“ oder die gefräßige Logik des Geldes

Kultur
06.09.2026 16:25
Grandioses Jelinek-Ensemble: Mavie Hörbiger, Thiemo Strutzenberger, Sebastian Rudolph und ...
Grandioses Jelinek-Ensemble: Mavie Hörbiger, Thiemo Strutzenberger, Sebastian Rudolph und Caroline Peters (von links)(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Von den Festspielen ins Repertoire: Elfriede Jelineks „Unter Tieren“ ist von Salzburg nach Wien übersiedelt. Auch am Burgtheater funktioniert Nicolas Stemanns „Textumsetzungsmaschine“ dank eines grandiosen Ensembles.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Warum nur haben die Menschen etwas geschaffen, das sie verdirbt und letztlich ruiniert? Es ist die zentrale Frage, auf die Elfriede Jelineks sprachanalytisch sezierte Wirtschaftschronik „Unter Tieren“ stets zurückkehrt. Die Rede ist vom Geld – wie es aus dem Nichts (als Kredit) geboren wird, wie es verschwindet, sich wandelt, aus sich selbst immer wieder neues Geld schafft. Zumindest für einige wenige.

Kurzweiliger szenischer Malstrom
Jelineks imposanter und fein gewobener Text „Unter Tieren“, eben bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt, ist als Koproduktion im Wiener Burgtheater angekommen. Die „Textumsetzungsmaschine“, die Regisseur Nicolas Stemann dafür auf offener Bühne erdacht hat, breitet sich dabei im ganzen Haus aus – knapp vier Stunden lang werden Bühne und Zuschauerraum, Logen und Gänge bespielt, bis alle 30 teils interaktiven Tierszenen realisiert sind und die Trachtenkapelle ihre Runden gedreht hat.

Lesen Sie auch:
Chorsingen liegt im Trend – Formate wie „Sing on Stage“ mit Heinz Ferlesch (re.) im Wiener ...
Kultur Kompass
Warum Singen im Chor boomt – und glücklich macht
25.08.2026
Kultur Kompass
Marie Rötzer: „Theater ist der letzte freie Ort“
01.09.2026

Das tolle Ensemble ist vollends im Text angekommen, Live-Musik und Video sind passgenau. Die herrlichen Sprachanalysen und verbalen Doppeldeutigkeiten Elfriede Jelineks klingen nach. Etwa von Gläubigen, die auf Erlösung und Gläubigern, die auf Auszahlung hoffen, die feinen Nuancen zwischen Schulden und Schuld haben oder die entlarvenden Unlogik der Logiken des Finanzmatrktes. Einige von ihnen hätten im kurzweiligen szenischen Mahlstrom etwas mehr Gewicht verdient.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
06.09.2026 16:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
148.144 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
121.908 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Musik
Rainhard Fendrich: Langsam naht das Grande Finale
90.088 mal gelesen
Der Blick in die Zukunft ist unsicher: In der Gegenwart liefert Rainhard Fendrich einen famosen ...
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1907 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Innenpolitik
Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen
1634 mal kommentiert
An Problemschulen wird es unweigerlich zu Konflikten kommen.
Außenpolitik
„Nicht alle sind Nazis, sie wählen aus Frust AfD!“
1418 mal kommentiert
Offener, aber friedlicher Kampf links gegen rechts: Sachsen-Anhalt steht heute vor einer ...
Mehr Kultur
Jubiläumssaison
10 Jahre „Elphi“: Vom Skandal zur Sensation
Jelinek am Burgtheater
„Unter Tieren“ oder die gefräßige Logik des Geldes
Sisis Ururenkel
Leopold Altenburg: Ein Prinz mit Clownnase
Josefstadt neu
Auf den Fehlstart folgt ein ordentlicher Turrini
Literatur
Mit Aufbruchsstimmung in die Herbstzeit
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf