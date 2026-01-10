Bill Gates überweist Ex-Frau acht Milliarden

Liebe aus, Geldregen an – die teuersten Scheidungen

Die Ehe endete nach insgesamt 27 Jahren – überschattet von Enthüllungen über eine frühere Affäre des Tycoons mit einer Microsoft-Mitarbeiterin. Die Milliarden-Zahlung? Eine der höchsten, die je im Rahmen einer Scheidung geleistet wurden. Den absoluten Rekord hält bis heute Jeff Bezos. Als sich der Amazon-Gründer 2019 nach 25 Ehejahren von MacKenzie Scott trennte, erhielt sie Amazon-Aktien im Wert von rund 38 Milliarden Dollar. Das ist nach wie vor die teuerste bekannte Scheidung.