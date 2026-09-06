Therapeuten auf Hufen lindern die Trauer

Artgerechte Weideflächen für die Therapeuten mit Fell

2019 wurde im Rahmen eines Projekts der HTL Wiener Neustadt eine Holzbrücke über die Triesting errichtet, um vor allem den 14 Pferden und zwei Lamas eine Weidefläche auf der durch den Fluss getrennten sogenannten Mayerwiese anbieten zu können. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Leobersdorf und dem Grundeigentümer der Wiese fand sich immer eine lösungsorientierte Zusammenarbeit. Der Wunsch ist es, diese auch in Zukunft fortzusetzen, denn: „Viele Kinder finden über den Kontakt zu unseren Tieren wieder Vertrauen, Sicherheit und Stabilität. Dafür brauchen die Vierbeiner ausreichend Platz. Diese Flächen sind deshalb unverzichtbarer Bestandteil unseres therapeutischen Konzepts“, gibt Weiss-Beck Einblicke.